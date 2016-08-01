رئيس"تقصى حقائق القمح": اللجنة جادة فى حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين

أكد المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، أن لقاء اللجنة بوزراء التخطيط والتموين والصناعة والزراعة، يأتى فى إطار استجلاء بعض الحقائق التى تكشفت لها من خلال الزيارات الميدانية وما توافر لديها من معلومات ومستندات تؤكد حجم الفساد الموجود بمنظومة توريد القمح.

وأضاف "ملك"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة جادة فى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين والمزورين، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت خلال عملها إلى حقائق تساعدها فى وضع حلول جذرية لهذا القطاع الذى يمس الأمن القومى المصرى لعلاقته المباشرة بالمواطن عبر رغيف الخبز.

وشدد رئيس لجنة تقصى الحقائق، على أن اللجنة جادة فى الحفاظ على المستثمرين الشرفاء واستغلال السعات التخزينية الموجودة بالقطاع الخاص فى تخزين السلع، وتشجيع المزيد من المستثمرين فى هذا القطاع من خلال وضع حزمة من التوصيات التى تعود عليهم بربح مناسب وتحفظ للدولة حقها الكامل وتساعدها فى الحفاظ على مقرات وأموال الشعب، قائلا:"البرلمان معنى بالبناء وليس الهدم وسيساند كل المستثمرين الشرفاء الحريصين على المصلحة العامة للوطن".

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