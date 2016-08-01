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تعرف على مصير طعن "سيدة المطار" لإلغاء عقوبة سجنها 4 سنوات

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تعرف على مصير طعن "سيدة المطار" لإلغاء عقوبة سجنها 4 سنوات تعرف على مصير طعن "سيدة المطار" لإلغاء عقوبة سجنها 4 سنوات
قال إسماعيل بركة، عضو هيئة الدفاع عن ياسمين النرش، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار"، إن محكمة النقض لم تحدد حتى الآن جلسة لنظر الطعن المقدم منها لإلغاء عقوبة سجنها فى القضية المتهمة فيها.

وأوضح "بركة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض منذ شهر ديسمبر الماضى قبل 7 أشهر، إلا أنها ما زالت تنتظر تحديد موعد لنظره أمام إحدى الدوائر.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، فى أكتوبر 2015 بسجن ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار"، 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.


>الحكم بـ4سنوات سجن لياسمين النرش وتغريمها 50ألف جنيه فى واقعة المطار
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