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سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 1 أغسطس و الذهب يرتفع بشكل جنوني

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سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 1 أغسطس و الذهب يرتفع بشكل جنوني سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 1 أغسطس و الذهب يرتفع بشكل جنوني

واصل اليوم الإثنين في ارتفاع ملحوظ وسط حالة من ركود المواطنين في عمليات الشراء، حيث تعاني محلات الصاغة حالة من القلق بسبب عدم إقبال المواطنين على عمليات الشراء من جهة وغلاء المواد الخام والمصنعية من جهة أخرى مما يكبد التجار خسائر مالية.

بدأ سعر الذهب بالارتفاع قبيل أيام ويعود السبب إلى ارتفاع  مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وهذا نتج عنه عزوف المواطنين عن عمليات الشراء، وعدم مقدرة الشباب على الزواج وتقديم الشبكة للعروس، مما أدى إلى انتشار حملة “زواج بدون ذهب”.


الذهب اليوم في مصر الإثنين1 أغسطس 2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 1/8/2016 عند سعر بيع لذهب عيار 21 بـ 450 جنيهاً، وسعر بيع عيار 18 بقيمة 380 جنيه، أما سعر بيع عيار 24 سجل بـ 510 جنيه، وسعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 3542 جنيه، كما بلغ سعر بيع جنيه الذهب بالسعر العالمي 1352 دولار.

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