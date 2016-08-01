سعر الدولار اليوم الإثنين 1-8-2016 مقابل الجنيه المصري و الدولار يواصل إرتفاعه

بسبب هبوط سعر الدولار هذه الفترة جعل الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتخزين العملات الأجنبية لديهم للبيع، ذلك خوفا من الخسارة الكبيرة التي سوف يتعرضون إليها، مما جعل توافر كبير في العملات الأجنبية هذه الأيام في السوق السوداء، كما أنه لم يقبل أحد علي شراء العملات الأجنبية خوفا من هبوط سعر الدولار.

تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 1/8/2016

تحديث اليوم الإثنين الموافق 1-8-2016 شهد اليوم إرتفاع شديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري حيث سجل داخل الصرافات والسوق السوداء سعر 12.10 للشراء وسعر 12.50 للبيع

شبكةعيونالإخبارية

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