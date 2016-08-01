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فرع ثقافة الأقصر يفعّل اليوم 4 فصول لمحو الأمية

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فرع ثقافة الأقصر يفعّل اليوم 4 فصول لمحو الأمية فرع ثقافة الأقصر يفعّل اليوم 4 فصول لمحو الأمية
يبدأ اليوم الاثنين، فرع ثقافة الاقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق إجراءات تفعيل 4 فصول لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وقال محمد العدوى مدير عام الفرع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الإجراءات تشمل عدد الدارسين ومعرفة هل سبق وأن تقدموا لفصول محو الأمية من عدمه.

ومن المقرر أن تضم تلك الفصول 20 دارسا من مستهدف يصل إلى 150 دارسا لهذا العام. ومن الجدير بالذكر أن عدد الفصول المستهدف تفعيلها بجميع المواقع الثقافية 30 فصلا دراسيا.


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