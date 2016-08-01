4 ألوان من الأطعمة يجب تناولها يوميا فى كل وجبة على مدار اليوم

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية تقريرا حول تناول جميع المجموعات الغذائية من الأطعمة التى تمثل قوس قزح من الألوان، حيث إنها توفر الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة والكربوهيدرات والبروتينات الكافية للجسم، كما ينبغى على الشخص تناول على الأقل 3 ألوان فى كل من الفاكهة والخضراوات فى كل وجبة على مدار اليوم.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير ألوان الأطعمة التى يجب تناولها يوميا فى كل وجبة على مدار اليوم، والتى تشمل الآتى:

>1.الأطعمة الحمراء: فإنها تحتوى على مواد كيميائية نباتية مثل الليكوبين والأنثوسيانين، فهى تساعد على زيادة ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية، وتحسين الذاكرة ودعم صحة الجهاز البولى، وتقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان فى الجسم.

2.الأطعمة البرتقالية: فهى تحتوى على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة والكاروتينات وبيوفلافونويدس والتى ترتبط بصحة الجلد والعين وزيادة مناعة وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

3.الأطعمة الصفراء: فهى تعمل على تعزيز عملية الهضم ووظيفة عمل الدماغ بشكل جيد، لأنها تحتوى على نسبة عالية من ألفا وبيتا كاروتين، كما أنها تعمل على زيادة المناعة وصحة العينين والجلد.

4.الأطعمة الخضراء: فإنها تحتوى على مواد كيميائية نباتية قوية مثل اللوتين واندولات، والتى تعمل على خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وتحسن صحة العين وتجديد العضلات والعظام وتقوية الأسنان.

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