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"داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم على منشأة نفطية عراقية بكركوك

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"داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم على منشأة نفطية عراقية بكركوك "داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم على منشأة نفطية عراقية بكركوك
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى ، مسئوليته عن الهجوم على المنشأة النفطية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة كركوك العراقية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أمس الأحد- أن الهجوم أدى إلى توقف تصدير النفط العراقى إلى تركيا، مشيرة إلى أن قوات الأمن المحلية تمكنت من قتل 3 من المسلحين الذين شاركوا فى شن هذا الهجوم.

وأشارت (روسيا اليوم) إلى أن محطة للغاز تقع فى منطقة قريبة من موقع الهجوم تعرضت أيضا لاعتداء مماثل أسفر عن مصرع 4 من العمال وجرح اثنين آخرين من الحراس بصورة خطيرة .

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