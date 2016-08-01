دفاع المتهمين بـ اغتيال "النائب العام": التقارير الطبية صدرت بدون توقيع الكشف عليهم

قال على عبد الهادى دفاع بعض المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام"، أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهمين والذين أكدوا تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات لم يرتكبوها فى تحقيقات النيابة العامة صدرت بدون توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فريق الدفاع عن المتهمين سيطالب الجلسة القادمة من هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى تنظر القضية توقيع الكشف الطبى من جديد على المتهمين.

وأشار الدفاع إلى أن موكله أحمد حمدى المتهم رقم 54 يعانى من فقدان للذاكرة، وموكله محمود الأحمدى لدية كسر في الكتف.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين، لجلسة 16 أغسطس لطلبات الدفاع.

بالفيديو والصور.. فى ثالث جلسات محاكمة 67متهما بـ"اغتيال النائب العام".. أسلحة وذخيرة وعلامة رابعة ضمن الأحراز.. صراخ الأهالى لطردهم من الجلسة.. متهم يطلب توكيل والده لإتمام زواجه.. والتأجيل لـ16أغسطس