عاقبها بالخصم فى العمل وأنبها أمام الموظفين فتوجهت لمحكمة الأسرة وخلعته

"وقعت فى حب مديرها بالعمل ووافقت على الإرتباط به ولم تتخيل أن قصتهما ستنتهى بعد 5سنوات بداخل أروقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة وستخسر وظيفتها والأموال والمنصب والحب وكل ذلك بسبب قيام زوجها ومديرها بالعمل بتعلية صوته عليها وتأنيبها وسط الموظفين والقيام بخصم لها من مرتبها بسبب استهتارها وعدم احترامها للقوانين الوظيفية بالشركة الشهيرة التى تعمل بها.

قالت الزوجة "مهيتاب.ن"بدعوى الخلع التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة والتى حملت رقم 1765لسنة2016 ضد زوجها" صلاح.ط": "أنا مجتهدة ولم أقصر فى عملى إلا بعد الزواج بسبب اهتمامى بزوجى ومحاولتى جعله أفضل فواجه ذلك بنتهى الجحود وعاقبنى كل يوم وذلنى وسط زملائى فى العمل وكان يستغل المشاكل التى تحدث فى منزلنا بالعمل وعندما أوجه اللوم له يعنفنى حتى جعلنى أكره الحياة معه".

وتابعت: "طوال سنوات عملى التى بلغت 7 سنوات بتلك الشركة بمصر الجديدة لم أقصر وكنت دائما أتحصل على مكافئات وكنت أنافسه شخصيا على منصبه لكن بعد الزواج أراد كبتى وجعلى أشعر بالفشل ووصل به الأمر أن قام بعملى خصم لى وتأنيبى أمام موظفى الشركة وتعلية صوته على دون سبب فقررت على الفور الطلاق منه بعد زواج دام 8 أشهر لكنه لم يوافق وأصر على تركى معلقة لمدة زادت عن 15شهر فلم أجد وسيلة للفرار من الحياة معه غير الخلع".

وأكملت مهيتاب: "بعد أن أعلنت عن عدم رغبتى فى الاستمرار معه كزوجة ذهب إلى رؤسائه وطلب طردى وتقول على بأشياء لا يقبلها رجل على امرأة ووجدت نفسى أطرد بشكل تعسفى مما جعلنى أقيم دعوى ضدهم وتوجهت إلى النقابة المسئولة عنا وقدمت عدة شكاوى وما زالت حتى الآن أحاول أن أخذ حقى لكنهم يحاولون بشتى الطرق النيل منى وسلب حقوقى".

ترفع شعار"العين بالعين" وتتعدى بسلاح أبيض على زوجها وتصيبه بجروح قطعية

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