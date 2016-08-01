محافظ بنى سويف يطالب بالانتهاء من تطوير شارع عبدالسلام عارف

طلب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، مساء أمس الأحد، بالإنتهاء سريعا من أعمال التوسعات الجارية لتطوير شارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف وفقا للجدول الزمنى والتوقيتات المحددة وبالجودة الأفضل، والتي تشمل رصف وإعادة رصف وتجديد الأرصفة والإنارة والتشجير والتخطيط الأرضى وخلق محاور مرورية جديدة ووضع العلامات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

قام المحافظ بجولة سيراً على الأقدام بمعاينة ومناقشة بعض المقترحات والرسومات الهندسية على الطبيعة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، واستعرض مع المختصين الأعمال التي تمت في الفترة الماضية والتي تضمنت فك الانترلوك والبلدورات القديمة وفك أسوار الحديد ورفع المخلفات بالجزيرة الوسطى للشارع.

وأثناء جولته التقى" حبيب" عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم والتي كلف المسئولين بدراسها وإمكانية تنفيذها على وجه السرعة وتبادل الحديث معهم خاصة الشباب، حيث حثهم على استثمار الإجازة الصيفية وطاقاتهم فى أعمال مفيدة وأنشطة من شأنها تنمية قدراتهم ومهارتهم وخبراتهم بما يخدم مجتمعهم، مؤكدا لهم أن مرحلة الشباب أهم فترة للإستفادة منها وأن وطنهم في حاجة لجهودهم وأفكارهم ومقترحاتهم فى مختلف المجالات.

يذكر أن المحافظة انتهت فى مايو الماضى من أعمال تطوير ميدان العبور وشارع صلاح سالم وجزء من شارع بورسعيد، وذلك فى إطار خطتها لتحسين الوضع القائم في القطاعات الخدمية والمرافق والتي من أهمها دعم شبكة الطرق الداخلية واعادة الوجه الجمالي والحضارى لشوارع وميادين المحافظة و تحسين الحالة المرورية والذى ينعكس على المواطن السويفي بالإيجاب وتحقيق واقع إيجابى ملموس فى هذه القطاعات.



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المحافظ خلال جولته المسائيه بمدينة بنى سويف



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المحافظ يتفقد اعمال تطوير عبدالسلام عارف يرافقه رئيس المدينة



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المحافظ يتحدث الى اصحاب الكافيهات لحل مشكلتهم



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اصحاب الكافيهات يناقشون المحافظ فى مشكلتهم



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المحافظ يداهب احد الاطفال اثناء جولته بالمدينة

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