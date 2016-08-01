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"الرقابة الإدارية" تقتحم المناطق الأكثر فقرا لبيان وصول السلع والخدمات لها

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"الرقابة الإدارية" تقتحم المناطق الأكثر فقرا لبيان وصول السلع والخدمات لها "الرقابة الإدارية" تقتحم المناطق الأكثر فقرا لبيان وصول السلع والخدمات لها
تشن هيئة الرقابة الادارية برئاسة اللواء محمد عرفان، صباح اليوم الإثنين، حملة مكبرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشارك فيها جميع أعضاء مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية على الجمعيات الإستهلاكية ومواقف سيارات الأجرة والمصانع الغذائية بجانب المستشفيات العامة، لضمان وصول السلع الغذائية والتموينية والخدمات العامة لأهالى المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية، وبيان المتسببين فى عدم وصولها للمواطنين محدودى الدخل.

ومن المقرر أن تقوم الحملة بالتفتيش على السلع الغذائية المقدمة للمواطنين فى المناطق المعدومة بالقاهرة والجيزة وباقى محافظات الجمهورية، والتأكد من وصولها للمواطنين بهذه المناطق من عدمه، وكذلك التفتيش على سيارات الأجرة التى تمتنع من استقلال المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها، وضبط المحلات التى تقوم باحتكار السلع والامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار مرتفعة .

كما تقوم الحملة بسؤال المواطنين فى هذه المناطق والقرى عن الخدمات التى تقدم إليهم ومعرفة من يقوم باستغلالهم فى السلع التموينية المدعمة والغذائية، وذلك بعد تلقى الهيئة العديد من الشكاوى التى تؤكد امتناع التجار عن بيع السلع التى لديهم استغلالا لقرار بإقرار القيمة المضافة على الضريبة .

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