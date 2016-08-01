مجلس الوزراء: تحسن وضع مصر بمنظمة الشفافية بعد تطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تاتى لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أطلقتها الدولة فى نوفمبر 2014، وعرضت الجهات الإدارية المختلفة الخطوات التى قامت بها فى أطار تنفيذ الأهداف العشرة، والتى يأتى فى مقدمتها تحسين أداء الجهاز الحكومى والأدارى.

وأضاف القاويش فى مداخلة هاتفية لبرنامج يوم بيوم الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على قناة النهار، كذلك أيضا من أهداف اللجنة تحسين لخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى وعى المواطنين بالفساد وأهمية مكافحته، والاجتماع هدف الى مراجعة ماتم داخل الوزرات.

وأشار القاويش إلى أنه بالفعل تحسن وضع مصر داخل منظمة الشفافية الدولية الخاصة بالفساد حتى صعد موقف مصر من المركز ال 113 الى المركز 84 ، وذلك منذ ان بدأت الدولة فى إستراتيجية مكافحة الفساد، ورئيس الوزراء شدد على أهمية تشديد العقوبات على جرائم الفساد.

نائب: اجتماع لجنة مكافحة الفساد يؤكد أن مواجهته على أولويات الحكومة

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