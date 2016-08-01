استجابة لليوم السابع.."الأورمان" تتكفل بعملية زرع قرنية لـ"منار" بالقليوبية

فى استجابة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان "بعد رفض الصحة علاجها..منار فقدت بصرها وتحتاج لعملية زرع قرنية"، تواصلت جمعية الأورمان بالجيزة مع الحالة ووافقت على تحمل تكاليف علاجها بالكامل وإجراء العملية وقامت بإعطاء والدة الطفلة خطابا بالموافقة على إجراء العملية وتوجهت به لمستشفى دار العيون لتحديد ميعاد لإجراء العملية.

وأكدت والدة المريضة، أن مسئول بجمعية الأورمان اتصل بها وأخبرها بأن تتوجه لمستشفى دار العيون، لعمل الأشعة اللازمة ومتابعة حالة ابنتها لحين ميعاد إجراء العملية.

وكان "اليوم السابع"، نشر تقريرا تناول حالة منار والتى أصيبت بمرض نادر بعينها اليسرى، وطالبت بمساعدتها حتى تعود للدراسة مرة أخرى، حيث أخبرها الأطباء أن تكلفة العملية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وقالت والدة "منار" :"لقد فوجئنا يوم 18 نوفمبر العام الماضى بوجود إحمرار شديد بالعين اليسرى لابنتى "منار" وقمت فى البداية بوضع قطرة وبعض المراهم بعدما ظننت أنها حساسية عادية لكن ظلت عينها ملتهبة وتؤلمها بشدة فاصطحبتها للطبيب وبعدما قام بالكشف عليها طلب منى إجراء بعض التحاليل والأشعة التى تبين منها أنها أصيبت بـ"فيروس" نادر أصاب عينها وأفقدها البصر".



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"الأورمان" تتكفل بعملية زرع قرنية لـ"منار" بالقليوبية

بعد رفض الصحة علاجها.."منار" فقدت بصرها وتحتاج لعملية زرع قرنية