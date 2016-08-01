"إعلام البرلمان" تناقش تشكيل"تقصى حقائق" حول صندوق تمويل نشاط الأوبرا

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش طلبا مقدم من أحد النواب بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص نشاط صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية بالهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، وذلك بحضور إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا.

وأضاف "هيكل" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر ثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة التقرير النهائى للجنة المصغرة برئاسة النائب يوسف القعيد، لبحث ضوابط منح جوائز الدولة، والتى تضم في عضويتها النواب خالد يوسف وجليلة عثمان وكريم سالم ولميس جابر، لوضع جدول جديد لتلك الضوابط.

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