"تشريعية البرلمان": ننتظر وصول اتفاق الحكومة والكنيسة حول "بناء الكنائس"

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن اللجنة تنتظر وصول الاتفاق الذى تم بين الحكومة والكنيسة حول قانون بناء الكنائس، موضحا أن اللجنة تلقت مشروعين قانونيين من الحكومة وحزب الوفد، ولم تتلق أى مشروع من حزب المصريين الأحرار بشأن القانون.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قررت دراسة مشروع قانون بناء الكنائس باستفاضة باعتباره من أهم القوانين التى تناقش فى البرلمان، موضحا أنه تم إرسال نسخة إلى كل من الأزهر والكنيسة لإبداء الرأى فيه، موضحا أن الاتفاق بين الحكومة والكنيسة خطوة جيدة تساهم فى سرعة مناقشة القانون.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة توشك على الانتهاء من مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، للانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال لقائه بوزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، التشريعات ومشروعات القوانين التى قامت الحكومة بإعدادها خلال الفترة السابقة، وموقفها من حيث عرضها على كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وذلك لتحديد الأولويات المتعلقة بالتشريعات المقرر عرضها على مجلس النواب فى الفترة المقبلة.

وصرح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأنه تم بحث مقترح صياغة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس فى ضوء التوافق الذى تم بين الحكومة وممثلى الكنائس، كما تم استعراض مشروعى قانونى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والإدارة المحلية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.

الحكومة تبحث مقترح صياغة قانون بناء وترميم الكنائس بعد التوافق مع القساوسة

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