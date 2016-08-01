النيابة تأمر بضبط طالب متهم بهتك عرض طفل فى مدينة السلام

استمرارا لمسلسل استغلال براءة الأطفال، باستدراجهم لشراء الحلوى أو اللعب معهم فى أماكن بعيدة، من أجل الاعتداء عليهم وهتك عرضهم، شهدت منطقة السلام بالقاهرة هتك عرض طفل عمره 5 سنوات على يد طالب يبلغ من العمر 16 عاما.

البداية، كانت عندما شاهد المتهم الطفل الضحية، أمام باب العقار فى مدينة السلام، حيث استدرجه للمنزل بزعم اللعب معا، وبالصعود معه اعتدى عليه بعد إقناعه بأن اللعب سيكون بخلع ملابسهما.

وفور الانتهاء من تحقيق رغباته الشيطانية، ترك المتهم الطفل ينصرف وفى الأثناء شاهدت أم الضحية لعبة فى يديه، وبسؤاله عن مصدرها أخبرها بأنه حصل عليها من "محمد.خ" 16 سنة ابن الجيران بعد أن لعبا سويا لعبة خلع الملابس.

اصطحبت الأم ابنها إلى أسرة المتهم، ودخلت معهم فى مشاجرة، وعرض والد المتهم الصلح إلا أنها رفضت، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام وحررت المحضر اللازم وبإحالته للنيابة العامة أمرت بضبط المتهم بهتك عرض الطفل، وطلبت سرعة التحريات وعرض الطفل على الطب الشرعى.

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