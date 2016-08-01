خدعوك فقالوا.. أشهر 4 خرافات عن كميات المياه التى يجب تناولها يوميا

إشباع الجسم بالمياه بطريقة صحيحة للحد من الجفاف، أمر يحاول الوصول له العديد من الأفراد، ويقومون بمختلف الخطوات لتحقيق ذلك. وهناك مجموعة من الخرافات التى يعتقد فيها الكثيرون أنها مفيدة فى التخلص من الشعور بالجفاف، يقدمها الموقع الأمريكى "هيلث"، من طبيبة الأسرة "إنجى إيكين" بالمركز الطبى "بارنارد" بواشنطن هذه الخرافات وحقيقتها للوصول إلى الترطيب المثالى للجسم لتجنب حالات الجفاف التى تحدث خاصة فى أوقات الحر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>هذه الجملة من الأساطير القوية التى يتبعها الكثيرون والمشكلة ليس فى صحة الجملة، ولكن فى نوعية الوجبات الغذائية التى تقوم بالفعل بإمداد الجسم بالمياه، من أمثلة الخضراوات الطازجة كالخيار يحتوى على 97% من المياه، والسبانخ يحتوى على 91% من المياه، الفراولة يحتوى على 91%.
>وهذه الأسطورة من أخطر أساليب التفكير التى يقوم بها البعض، حيث بدلا من تناول المياه يقوموا بتناول وجبة سريعة من الطعام، والحقيقة أن الجسم يستطيع التفرقة بين العطش والجوع، لذلك علينا إعطاء الجسم ما يطلبه سواء كان طعام أو مشروبات على حسب الحاجة.
>يلتزم البعض بعدد أكواب المياه رغم أنه ليس رقما محددا، نظرا لعدم تحديد حجم أو سعة الكوب الواحد، ولكن الأفضل هو الاعتماد على تناول المياه والمشروبات الطبيعية لإمداد الجسم بما يريده من السوائل دون الالتزام بعدد محدد، طالما لم تظهر على الفرد علامات الجفاف المعروفة من شحوب فى الوجه آلام فى الجنبين.
>وهذا خطأ كبير فالجسم يحتاج إلى الطعام الغنى بالفيتامينات والمعادن والألياف كما يحتاج إلى المياه، فلا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر، حتى وإن كنت تريد اتباع نظام غذائى صحى للتخلص من الدهون الزائدة.
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ومن هذه الخرافات الشائعة عن ترطيب الجسم..
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1. الطعام يحتوى على السوائل التى تعوض الجسم..
>هذه الجملة من الأساطير القوية التى يتبعها الكثيرون والمشكلة ليس فى صحة الجملة، ولكن فى نوعية الوجبات الغذائية التى تقوم بالفعل بإمداد الجسم بالمياه، من أمثلة الخضراوات الطازجة كالخيار يحتوى على 97% من المياه، والسبانخ يحتوى على 91% من المياه، الفراولة يحتوى على 91%.
2. عند حاجة الجسم للمياه يفضل استبدالها بالطعام..
>وهذه الأسطورة من أخطر أساليب التفكير التى يقوم بها البعض، حيث بدلا من تناول المياه يقوموا بتناول وجبة سريعة من الطعام، والحقيقة أن الجسم يستطيع التفرقة بين العطش والجوع، لذلك علينا إعطاء الجسم ما يطلبه سواء كان طعام أو مشروبات على حسب الحاجة.
3. تناول 8 أكواب يوميا من المياه..
>يلتزم البعض بعدد أكواب المياه رغم أنه ليس رقما محددا، نظرا لعدم تحديد حجم أو سعة الكوب الواحد، ولكن الأفضل هو الاعتماد على تناول المياه والمشروبات الطبيعية لإمداد الجسم بما يريده من السوائل دون الالتزام بعدد محدد، طالما لم تظهر على الفرد علامات الجفاف المعروفة من شحوب فى الوجه آلام فى الجنبين.
4. تناول المياه الكثيرة يقتل شعورك بالجوع..
>وهذا خطأ كبير فالجسم يحتاج إلى الطعام الغنى بالفيتامينات والمعادن والألياف كما يحتاج إلى المياه، فلا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر، حتى وإن كنت تريد اتباع نظام غذائى صحى للتخلص من الدهون الزائدة.
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