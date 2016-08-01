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جاستين بيبر يتلقى عرضاً بـ 5 ملايين دولار.. والشرط!

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الإثنين 01-08-2016 00:35

تلقى النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber عرضاً بـ 5 ملايين دولار، مقابل المشاركة لمدة 45 دقيقة في مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي انعقد هذا الأسبوع، وجذب العديد من النجوم بينهم كاتي بيري Katy Perry ، وفرقة Third Eye Blind

ووفقاً لموقع TMZ، كان من المتوقع أن يحصل بيبر على المال من الجهات المانحة للحزب الجمهوري، أما الشرط الوحيد فهو ألا يقول ما يقلل من شأن المرشح الجمهوري دونالد Donald Trump أو الحفلة. كما تلقى تأكيدات بأن فقرته لن تكون سياسية وأنه ليس مضطراً لدعم ترامب علناً نظير المشاركة.

وأشارت TMZ إلى أن بعض المصادر التي تواصلت مع CAA، وهي الوكالة التي تمثل المطرب، قالت إن بيبر فكر جدياً في قبول العرض، لكن مدير أعماله سكوتر براون Scooter Braun اقترح أن يعرض لوحة داعمة لحركة (Black Lives Matter) الداعمة لحقوق السود أثناء أدائه لفقرته، وهي الفكرة التي رفضها الحزب الجمهوري.

في النهاية، رفض بيبر العرض بناءً على طلب براون، الذي يؤيد هيلاري كلينتون Hillary Clinton بشدة لدرجة أنه كان المضيف في إحدى حملاتها لجمع التبرعات في لوس أنجلوس والتي جذبت كيم كارداشيان Kim Kardashian وكاني ويست Kanye West وتوم هانكس Tom Hanks.

وأشارت تقارير TMZ أيضاً إلى أن المسؤولين الجمهوريين حاولوا حث بيبر على المشاركة، مدّعين وجود ليبرون جيمس LeBron James في فعالية قريبة من المؤتمر، الا ان ذلك لم يفلح ايضاً.

 

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