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مايكل جاكسون في أحد فنادق لاس فيغاس.. وجولات فنية قريباً

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الإثنين 01-08-2016 01:22

بالرغم من مرور 7 سنوات على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون Michael Jackson، الا ان شهرته لم تضعف يوماً، وذكراه لا تزال راسخة في قلوب وعقول محبيه الذين يتوقون لمعرفة كل ما له علاقة بفنه وموته وأعماله حتى اليوم.

يوم الخميس الماضي، تم كشف النقاب عن تمثال لمايكل جاكسون، يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار داخل بهو فندق ماندالاي باي في لاس فيغاس، من قبل فرقة Cirque du Soleil الكندية.

التمثال الذي تم استخدامه في تصوير فيلم History، احتفظ به جاكسون في مزرعته الواقعة في نيفرلاند، وسبق وأن عرض في مهرجان "فات فاست" في لاس فيغاس في العام 2011.

هذا الافتتاح هو جزء من الاحتفال بذكرى عيد ميلاد مايكل جاكسون الـ 58 التي سيستمر الاحتفال بها من 27 إلى 29 أغسطس، حيث ستنظم شركة Cirque du Soleil جولات فنية دائمة تعتمد على موسيقى وأغاني أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون.

 

 

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