رفض طلبات 29 شخصاً بالحصول على ارثهم من تركة برينس

كشفت سجلات محكمة التركات والوصايا أن قاضياً في ولاية مينيسوتا الأمريكية رفض مطالب 29 شخصاً بالحصول على ارثهم من تركة مغني البوب الراحل برينس Prince، وهو ما يعزز مطالب شقيقته وإخوته غير الأشقاء الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وتقدر قيمة تركة برينس بأكثر من 550 مليون دولار تركها بوفاته المفاجئة في أبريل دون أن يكتب وصية فيما يبدو. وتدفقت مطالبات بالأحقية في نصيب من التركة على محكمة التركات والوصايا، منذ ان قدمت تيكا نيلسون شقيقة برينس الصغرى طلباً لتعيين وصي على التركة، وقالت إنها وإخوته الخمسة غير الأشقاء هم ورثته الوحيدون.

وفي الأمر القضائي، بدا أن القاضي قبل مطالب الستة قائلاً "المحكمة لم تعلم بأي اعتراض أو خلاف على أن هؤلاء الأشخاص هم أشقاء أو إخوة برينس".

وبموجب الحكم ستخضع تيكا نيلسون وثلاثة من أخوة الراحل من جهة الأب لفحص الحمض النووي، بالإضافة الى اثنتان تقولان إنهما من بنات إخوته.

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