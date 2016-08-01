لجنة تقصى الحقائق: وزير التموين أقر بوجود فساد فى منظومة القمح

أكد المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن فساد منظومة القمح، أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى، أقر خلال اجتماع اللجنة أمس وجود تجاوزات وفساد فى منظومة القمح وأنه جاد فى مكافحته.

وشدد ملك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن كل ما سيصدر عن اللجنة من توصيات ورؤية لإصلاح المنظومة سيكون محل تنفيذ من الحكومة المصرية، قائلا:"محاربة الفساد نهج المرحلة القادمة لأنه يلتهم أموال الدعم ويؤثر على الاقتصاد الكلى والموازنة العامة، وهو أحد الملفات الهامة لدى مجلس النواب، ونحن جادين فى تطهير هذا القطاع والبحث عن مواطن الخلل بكافة القطاعات".

http://www.youm7.com/story/2016/7/30/وزير-الصحة-يؤكد--أعمل-على-حل-أزمة-الكوادر-البشرية-من-الأطباء/2822214#