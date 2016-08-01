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عضو بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء: روسيا بدأت فى تصنيع قمر صناعى جديد لمصر

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عضو بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء: روسيا بدأت فى تصنيع قمر صناعى جديد لمصر عضو بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء: روسيا بدأت فى تصنيع قمر صناعى جديد لمصر
أكد الدكتورعلاء النهرى، ممثل بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد السابق، أن روسيا بدأت فى تصنيع القمر الصناعى الذى ستعوض به مصر بدلا من "إيجبت سات 2"، الذى فقد مؤخرا دون أسباب واضحة، مضيفا أن مصر لن تدفع مليما فى تصنيعه.

وأضاف النهرى، لـ"اليوم السابع"، أن القمر الجديد ستبلغ تكلفته 100 مليون دولار، و أن روسيا عوضت مصر عن القمر القديم لاقتناعها بأن ما حدث كان بسبب بعض الأعطال والمشاكل بسبب عاصفة شمسية أثرت على الاتصال به إلى أن فقدت مصر الاتصال بالقمر وليست بسبب القائمين فى التحكم به من مصر، مشيرا إلى أن هذا يحدث مع جميع الأقمار الصناعية فى الفضاء حيث يتصادف وقت مروره فى مداره حدوث انفجار شمسى وبالتالى يؤثر علي أعمال القمر والاتصال بينه وبين الجهة التى تتحكم فيه قد يصل إلى فقده.

وأشار إلى أن مصر تتابع لحظة بلحظة تصنيع القمر الجديد من خلال المهندسين والفنيين والعلميين المصريين العاملين بالمجال، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تصنيعه خلال 2017 .


>-علوم الفضاء: الأقمار الصناعية ستساعد مصر فى الكشف عن ثرواتها المعدنية
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مصر 365

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