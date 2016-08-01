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شركة مياه القليوبية: نعانى نقصا حادا فى المياه ونصيب الفرد لا يتجاوز 90 لترًا

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شركة مياه القليوبية: نعانى نقصا حادا فى المياه ونصيب الفرد لا يتجاوز 90 لترًا شركة مياه القليوبية: نعانى نقصا حادا فى المياه ونصيب الفرد لا يتجاوز 90 لترًا
كشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أن المحافظة تعانى نقصا حادا فى المياه، مؤكدا أنه لا غنى عن الآبار الإرتوازية، لافتا إلى أن نصيب الفرد لا يتجاوز 90 لترا فى اليوم، والمحافظة تحتاح لأكثر من مليون لتر مياه يوميا.

وأشار مجاهد، خلال حواره مع "اليوم السابع"، إلى أن هناك 40% من المياه الموجودة حاليا مياه إرتوزاية، وهو ما يتطلب عمل تنقية لهذه المحطات نتيجة لارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها ويعد هو الحل الأوحد لمواجهة نقص كمية المياه السطحية، فالشركة لديها 151 بئرا ارتوازيا.

وأكد أن هناك مراكز تعتمد كليا على هذه الآبار فى مقدمتها مركز كفر شكر، وجزء كبير من مركزى بنها والخانكة، وهناك مراكز تستخدم الاثنان معا، مما يسبب مشاكل عند اختلاط المياه وتغير لونه، مضيفا أن أبرز التحديات التى تواجهه تتمثل فى عدم وجود معدات داخل الشركة، بالاضافة لقلة الاعتمادت المالية التى تخصصها وزارة التخطيط للشركة.

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