مرضى الروماتويد المفصلى أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وجلطلة القلب

يقول الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس: "إن الروماتويد المفصلى هو أحد الأمراض الروماتيزمية المزمنة، ويحدث نتيجة نشاط زائد وغير طبيعى بجهاز المناعة، مما يتسبب فى مهاجمة الخلايا والأجسام المناعية المختلفة للمفاصل، مسببة التهابات وتورم وآلام شديدة، ومن الممكن أيضا أن يصيب جهاز المناعة أعضاء أخرى فى الجسم مثل القلب والرئتين، والعديد من الأنسجة الأخرى. وفى بعض الحالات يسبب المرض الإعاقة الحركية والذهنية، مؤديا إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية".

وأضاف د. عادل محمود أن مرضى الروماتويد المفصلى يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وزيادة خطر حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ومن المضاعفات الممكن حدوثها أيضا التهاب غشاء القلب الخارجى (الغشاء التامورى) أو الداخلى، وكذلك ضعف البطين الأيسر والتهاب الصمامات القلبية.

ووجد أن معظم مرضى الروماتويد لا يشعرون بنفس الألم الذى يشعر به الأشخاص العاديين عند حدوث جلطة قلبية، مما قد يتسبب فى تأخر تشخيص الجلطة، مما يعرض المريض للعديد من المضاعفات القلبية الحادة.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية أن لتقليل مضاعفات الروماتويد على القلب، يجب التحكم بالالتهابات الناتجة عن الروماتويد والسيطرة التامة على نشاط المرض عن طريق الأدوية المختلفة والمتعددة المتاحة الآن، كما يوصى بممارسة الرياضة بقدر ما يتمكن المريض والتوقف التام عن التدخين، بالإضافة لعلاج أى أمراض أخرى، قد تزيد من مضاعفات أمراض القلب كزيادة ضغط الدم وارتفاع السكر وزيادة الدهون.

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