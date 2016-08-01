بالصور.. افتتاح معرض الملتقى الدولى للكاريكاتير بقصر ثقافة الإسماعيلية

افتتح محمد منير رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير معرض الملتقى الدولى الثالث للكاريكاتير والذى تستمر أعماله حتى 9 أغسطس ولمدة عشرة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وحضر الافتتاح الفنان عبد الرحمن نور الدين الرئيس الأسبق لإقليم القاهرة الكبرى والقناة والفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية وابتسام فريد مدير عام إقليم القناة، كما حضر من فنانى الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان عماد عبد المقصود سكرتير الجمعية ومن فنانى الإسماعيلية التشكيلين منهم الفنان محمد ربيع والفنان عوض الخولى وفنان الكاريكاتير أسامة أبو صبا.

ويضم المعرض عدة موضوعات منها الإرهاب، والتلوث، والسلام، والتسامح، بأسلوب ساخر



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افتتاح المعرض



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جانب من لوحات المعرض



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جانب آخر من لوحات فنية تتناول موضوعات متعددة



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مشاركات الفنانين فى ملتقى المعرض الدولى للكاريكاتير



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جانب آخر من اللوحات المشاركة بالمعرض

افتتاح معرض الملتقى الدولى للكاريكاتير بقصر ثقافة الإسماعيلية غداً