أوباما يطالب الزمالك بالاستغناء عنه

طالب يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بالحصول على الاستغناء الخاص به، لتحديد وجهته القادمة بحرية.

وسرد أوباما كواليس الساعات الأخيرة له في الزمالك، قائلاً: "توجهت إلى النادي مساء الأحد للمشاركة في التدريبات، فوجدت وكيل أعمالي، يبلغني برسالة لمدير الكرة إسماعيل يوسف، بأنني سأكون معارًا لأحد الأندية في صفقة تبادلية".

وأضاف عبر قناة CBC: "أرفض الدخول في إعارة تبادلية، وأطالب إدارة نادي الزمالك بالاستغناء عني، وترك حرية الاختيار لي، لدي 7 عروض من أندية أخرى بعد ظهوري بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي".

وواصل اللاعب الشاب: "لقد رحبت بالعودة للزمالك، والتوقيع على عقد لاعب ناشيء، لأنني من أبناء النادي، وبسبب حبي له، تسببت في غضب جماهير الاتحاد مني".

وتابع: "فوجئت بكل ما حدث معي، وقيام إدارة الزمالك بإعارتي مجددًا، رغم الإعلان عن عودتي لصفوف الفريق".

وبسؤاله عن إمكانية اللعب للأهلي، رد أوباما: "أنا زملكاوي، ومنزلي مدهون بعلم النادي، وأسرتي تشجع الزمالك بتعصب".

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