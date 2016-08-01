محافظ أسوان: بدء إنشاء معرض الثروة المعدنية الدائم بمتحف النيل

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء معرض الثروة المعدنية الدائم بمتحف النيل، وذلك بعد الإتفاق مع الجهات المعنية، على أن يتم توقيع برتوكول تعاون تضم بنوده الأدوار والمسئوليات والإلتزامات المالية لكل جهة سواء للصرف على المعرض أو العائد منه، بجانب وضع توقيتات زمنية محددة للتنفيذ وذلك بعد إنتهاء اللجنة القانونية المشكلة من الجهات المختصة بإعداد بنود البرتوكول ليكون جاهزاً فى بداية سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ أسوان مع الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين بمصر بحضور الدكتور سيد عبده رئيس فرع النقابة بأسوان وأعضاء النقابة العامة والفرعية ومديري متحف النيل والمحاجر والثروة المعدنية ، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان .

فيما أكد اللواء مجدى حجازى على أن معرض الثروة المعدنية يعتبر هدف قومى لإبراز المقومات الإقتصادية والطبيعية لهذه المحافظة الواعدة إستثمارياً وتجارياً وليس بهدف الربح أو العائد المادى وخاصة أن المعرض سيكون له العديد من الأجنحة لفتح المجال أمام دول حوض النيل والشركات الكبيرة التى تعمل فى قطاع التعدين .

ولفت المحافظ إلى أن الفكرة الرائدة لإنشاء معرض ومتحف دولى تأتى لتحقيق الإستثمار الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية الزاخر بها كل شبر من أرض أسوان وخلق بورصة عالمية للتعدين تتيح للمستثمرين والشركات المعلومات الكاملة عن الإحتياطيات المتوفرة ومناطق الإمتياز.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد المليجى بأن إنشاء معرض دائم للثروة المعدنية بأسوان جاء بعد حوار علمى وإقتصادى حول جدية وأهمية هذا المشروع الحيوى حيث ستقدم نقابة العلميين كافة أوجه الدعم لهذا المعرض من خلال الإستعانة بالخبرات المنتشرة فى الجامعات والشركات والهيئات وفروع النقابة ، مع تعظيم الفائدة العلمية منه لخدمة جميع الجهات التى تعمل فى هذا القطاع ومنها أعضاء النقابة التى تضم حوالى 23 ألف جيولوجى ، بجانب 60 ألف كيمائى.

وأشار نقيب العلميين إلى أنه سيتم الإطلاع على المتاحف التعدينية فى باقى دول العالم للوصول إلى أفضل نموذج فى التصميم لمعرض أسوان مع إضفاء روح الإبتكار والإبداع المستوحى من البيئة الأسوانية والتى تتواكب مع تصميم متحف النيل.



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جانب من الاجتماع



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جانب من الاجتماع



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لقاء محافظ أسوان مع نقيب العلميين بمصر



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لقاءمحافظ أسوان مع نقيب العلميين بمصر

مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 فى حادث تصادم على طريق أبو سمبل بأسوان

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