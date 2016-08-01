غرامات وتحرير محضر عرض رشوة خلال جولة لمحافظ الدقهلية

أجرى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية جولة ليلية مفاجئة بنطاق حى غرب وشرق المنصورة، لمتابعة والتعرف على الأوضاع على الطبيعة فى كافة المجالات لقطاعات المرافق والخدمات.

وقال بيان للمحافظة قبل قليل، إن المحافظ بدأ جولته بتفقد شارع كلية الآداب، حيث تفقد تقاطعه مع شارع الترعة لتقرير عمل إشارة الكترونية، وكلف مدير إدارة المرور بعرض دراسة، كما وجه إليه توحيد الاتجاه بالشوارع الجانبية لكلية آداب ورفع جميع السيارات على جانبى الشارع وتوقيع غرامات ووضع لوحات ارشادية.

وقرر المحافظ توقيع غرامة 5 آلاف جنيه اشغالات لحلوانى الفيومى بشارع كلية الآداب ومصادرة الثلاجات والمعدات وغرامة 500 جنيه لأحد محلات الفاكهة لعدم الاعلان عن الاسعار وكيل الكهرباء بصيانة اعمدة الانارة بشارع آداب وتركيب كشافات انارة، وكلف المحافظ السكرتير المساعد بفحص أوراق احد المبانى بشارع آداب وإزالة كافة الاشغالات وتقدير قيمة الغرامة على المبنى.

وتوجه المحافظ إلى شارع الجمهورية (شارع البحر) وكلف مدير إدارة المرور بدراسة عمل منظومة اشارات بشارع البحر فى المنطقة من شارع الطميهى حتى كوبرى طلخا وتكليفه ببدء تطبيق المنظومة يدويا حتى الانتهاء منها الكترونيا كما قرر سيادته توقيع غرامة 5 آلاف جنيه على محل كاوتشوك الطيب الباشا بشارع قناة السويس ومصادرة الأدوات والمعدات وتحرير محضر عرض رشوة لموظف عام وتحرير غرامة 1000 جنيه للإشغالات.

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