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الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ببنى سويف ينظم حملة للتوعية بأمراض الصيف

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الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ببنى سويف ينظم حملة للتوعية بأمراض الصيف الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ببنى سويف ينظم حملة للتوعية بأمراض الصيف
نظم مكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة بنى سويف على مدى أربعة أيام، حملة للتوعية بأمراض الصيف الشائعة - أسبابها وطرق الوقاية منها- وذلك تحت شعار "94 يوما من الصيف".

وذكر مكتب الاتحاد، أن الحملة استهدفت العشرات من الأطفال والبالغين وكبار السن فى أماكن مختلفة بمدينة بنى سويف وهى مدرسة سان مارك، شارع أحمد عرابى "البحر" سوبر ماركت شهير بشارع عبدالسلام عارف، وميدان المديرية، منطقة عزبة بلبل، حيث تضمنت فعالياتها توعية المواطنين بالأمراض الجلدية والخاصة بالجهازين التنفسى والهضمى مثل "الذئبة الحمراء، الطفح الجلدى، الربو الشعبى، حساسية الجيوب الأنفية، الحمى التيفودية، الإسهال الصيفى، الدوسنتاريا" وغيرها مثل "ضربة الشمس، الجفاف، الأنفلونزا".

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توعية الجمهور المستهدف بأمراض الصيف

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توعية مواطنى مدينة بنى سويف بأمراض الصيف

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توعية جميع الأعمار بأمراض الصيف

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التوعية بأمراض الصيف والوقاية منها

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اعضاء الحملة يستخدمون أدوات التوعية

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توعية الاطفال بأمراض الصيف

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توعية اطفال يؤدون النشاط الصيفى بالمدرسة

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توعيه الاطفال بامراض الصيف


>بالصور..الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف ينظم حملة لتوعية الأطفال بدور الصيدلى
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