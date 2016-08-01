غضب أهالى قتيل فى الدقهلية بعد تشريح جثمانه بشكل بشع يثير الشكوك

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية منشأة البدوى، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، عقب قيام أطباء بالمستشفى الدولى بالمنصورة بتشويه جثمان شاب، أثناء تشريحه بالمستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وفاة الشاب "أحمد سعد الديسطى"، 17 سنة، سائق توك توك، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين شاب من القرية، حيث يشتبه بقيام "إسماعيل.أ"، حلاق، بطعنه طعنة نافذة فى الرقبة، أدت لوفاته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى، جثة هامدة.

وقام الأطباء بنقله إلى مشرحة المستشفى، لتشريح الجثمان، وقاموا بإخراج الأهالى من المشرحة، بعد صلاة الظهر، وحتى آذان العصر، فقام بعض العمال بالمستشفى بإخراج الأهالى من المستشفى وقال لهم "اذهبوا لصلاة العصر" وسادت حالة من الغضب بين الأهالى بسبب التأخير، فقام أحد أقارب المستشفى بدخول المشرحة خلسة، ففوجئ بجثمان "الديسطي" مقطعا أطراف متفرقة، ووجود بعض "البرطمانات" حول جثمانه.

وعلى الفور قام بإخبار أهل القرية المتجمهرين حول المستشفى، فاقتحموا المشرحة، وفوجئوا بمشهد الجثمان الأمر الذى أصابهم بصدمة كبيرة. واشتبك الأهالى مع الأطباء محاولين معرفة السبب الذى أدى لتقطيع أعضائه بشكل بشع، فأخبرهم بعض الأطباء أن هذا تشريح عادى.

وقال إبراهيم جمعة أحد أصدقاء المتوفى، ومن سكان القرية، الأهالى انتابتهم حالة من الصدمة بعد رؤية الجثمان وحرروا محضرا بالواقعة، وفوجئنا بقيام بعض الأطباء بتحرير محضر ضد الأهالى الغاضبين، وأقارب المتوفى.

وأضاف "جمعة" العديد من أهالى القرية يشكون أنها كانت محاول لسرقة الأعضاء، ولكن لم نتبين هذا لأننا لسنا متخصصين ومشهد الجثمان كان بشعا للغاية، ولا نعرف السبب الذى أدى إلى ذلك، كما أن هروب الأطباء من المشرحة عقب علم الأهالى أثار شكوك الناس أكثر ضدهم.

واستنكر "جمعة" اتهامات أطباء المستشفى لأهالى القرية قائلا "أهالى القرية ناس طيبين، وفى مصاب أليم، ما الفائدة من اقتحام المشرحة، ولماذا سنقوم بالاعتداء على الأطباء، نحن كنا نريد جثمانه وتصريح الدفن بشكل قانونى وفوجئنا بتقطيع الجثمان".

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