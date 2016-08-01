السبت.. "القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع" ينظم ندوة لتحسين نظام التغذية

تحت عنوان "سلامة الغذاء والتقنيات الإشعاعية" ينظم المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع الجمعية المصرية لسلامة الغذاء ندوة يوم السبت 6 أغسطس الحالى داخل هيئة الطاقة الذرية.

ويقول الدكتور "عاصم أنور أبو عرب"، رئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، رئيس قسم السموم وملوثات الغذاء: "نهدف من الندوة إلى التعرف على ماهية تقنية معالجة الغذاء بالإشعاع وأهدافها الاستراتيجية، مزايا تقنية معالجة الغذاء بالإشعاع، وسلامة الغذاء المعالج بالإشعاع، والتقنيات الحديثة فى الكشف عن الغش فى الأغذية، وتقنيات النانو وتحسين الوضع التغذوى".

ويضيف الدكتور سيف الدين إبراهيم، رئيس المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية: "تدور محاور الندوة حول تقنية معالجة الأغذية بالإشعاع، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بمعالجة هذه الأغذية مع تحقيق متطلبات جودة وسلامة الأغذية".

ويشارك فى الندوة المركز القومى للبحوث والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، والمركز المصرى لمعلومات سلامة الغذاء، وهيئات البحث العلمى والهيئات الرقابية.

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