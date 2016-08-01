أخبار سوريا..المعارضة تشن هجوما على قوات الأسد لكسر الحصار المفروض على حلب

شن مقاتلو المعارضة السورية هجوما رئيسيا، أمس الأحد، على المناطق التى تسيطر عليها الحكومة فى جنوب غرب حلب، فى أول هجوم رئيسى لاستعادة أراض بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بهم عندما شدد الجيش وحلفاؤه الحصار على المناطق التى تسيطر عليها المعارضة بحلب الواقعة فى شمال سوريا.

وقالت غرفة عمليات للمعارضة المسلحة يضم جبهة فتح الشام التى شُكلت حديثا وأحرار الشام إن قوات المعارضة سيطرت على مواقع الجيش فى المناطق الجنوبية الغربية التى تسيطر عليها الحكومة فى حلب فى الساعات القليلة الأولى من بدء المعركة لكسر الحصار الذى فُرض على المناطق التى تسيطر عليها قوات المعارضة.

وأكد الجيش السورى فى وسائل الإعلام الرسمية أن المعارضين المسلحين شنوا هجوما ولكنه قال إن مقاتليه صدوا المعارضين من قاعدة مدفعية تابعة للقوات الجوية ونفى سيطرة قوات المعارضة على مدرسة الحكمة.

ومازال ربع مليون مدنى يعيشون فى الأحياء الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة فى حلب تحت الحصار بشكل فعلى منذ أن قطع الجيش الذى يدعمه مقاتلون مدعومون من إيران الطريق الأخير المؤدى إلى المناطق التى تسيطر عليها قوات المعارضة فى أول يوليو.