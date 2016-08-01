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القضاء الإدارى يفصل اليوم فى استشكال نادى الزهور لوقف حل مجلس الإدارة

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القضاء الإدارى يفصل اليوم فى استشكال نادى الزهور لوقف حل مجلس الإدارة القضاء الإدارى يفصل اليوم فى استشكال نادى الزهور لوقف حل مجلس الإدارة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الاستشكال المقدم من سيد بحيرى المحامى، وكيلاً عن نادى الزهور لوقف الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب وكيلاً عن أحمد محمد عبود وطلال عبد اللطيف، والتى تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادى الزهور الرياضى وحل مجلس الإدارة.

وذكرت الدعوى، أن الانتخابات التى أجريت فى النادى شابها البطلان من خلال مخالفتها للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

1 أغسطس.. القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الزهور لوقف حكم حل مجلس الإدارة
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