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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل بائع أسطوانات غاز بالجيزة

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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل بائع أسطوانات غاز بالجيزة تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل بائع أسطوانات غاز بالجيزة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل بائع إسطوانات غاز بالحوامدية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة انتقاما من مالك العربة الكارو التى يعمل عليها القتيل بسبب خلافات مالية بينهما.

كان العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة تلقى بلاغا بغياب عامل توزيع إسطوانات غاز وبحوزته عربة كارو محملة بـ(20 إسطوانة غاز) أثناء تجوله بمنطقة مدينة الحوامدية، وذلك لحساب مالك العربة.

وبسؤال مالك العربة أفاد بأنه عثر فى وقت لاحق على العربة وعليها الحمولة ناقصة (11 إسطوانة غاز) ونفى علمه بمكان اختفاء المجنى عليه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية أن مرتكب الواقعة عامل توزيع إسطوانات غاز ومقيم البدرشين. وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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