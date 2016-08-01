أمير الشرقية: إصابتكم شرف.. والقيادة والوطن يقفون صفاً واحداً لمكافحة الإرهاب

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد لعمدة جزيرة تاروت عبدالحليم بن حسن آل كيدار والذي تعرض لإطلاق نار من مجهولين مساء أمس الأول بالقطيف.

وأكد صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية خلال زيارته أمس للكيدار في مستشفى قوى الأمن بالدمام، بأن القيادة الحكيمة حريصة كل الحرص على سلامة ابنائها وحفظ الأمن، رغم كل ما يقوم به الإرهابيون من محاولات للإخلال بالامن، واستهداف رجال الأمن والعاملين في القطاعات الحكومية، وكذلك المدنيين، إلا أن الجهات الأمنية تسجل ولله الحمد في كل يوم إنجازاً جديداً في القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وأضاف سموه: إن القيادة والوطن يقفون صفاً واحداً في مكافحة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم بإذن الله ولن تثنينا هذه المحاولات عن ردع هؤلاء المجرمين والقبض عليهم، وقال سموه: إن هذه الإصابة تعتبر وسام شرف فالوطن يعتز بأبنائه الشرفاء الذين يدافعون عن وطنهم في جميع القطاعات سواءً العسكرية والمدنية وهذا حق الوطن على أبنائه.

مجهولون استهدفوا سيارة آل كيدار بـ17 رصاصة.. وحالته الصحية مستقرة

واطمأن سموه على صحة آل كيدار، وسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، ليعود لمواصلة عمله بين زملائه، كما وجه سموه بتوفير العناية الطبية اللازمة له.

ورفع عمدة جزيرة تاروت شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على الاهتمام به والسؤال عن حالته، كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على زيارته والسؤال عنه، مؤكداً بأن هذا ديدن القيادة الحكيمة، وهذا ما تعود عليه أبناء الوطن من قيادتهم الحكيمة، كما أكد بأن هذه المحاولات البائسة لن تثنيه عن القيام بعمله ومكافحة كل ما يخل بالأمن أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وكان مجهولون قد أطلقوا النار على عمدة تاروت عبدالحليم ال كيدار، واستهدف المجهولون سيارة العمدة التي كان بداخلها، إذ أطلقوا ١٧ رصاصة عليها، ما أدى لدخوله مستشفى عنك العام، أثر إصابته في صدره، قبل نقله إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وأكد اطباء على أن حالته مستقرة، وانه تلقى العلاج اللازم، وتم نزع الرصاصة من صدره في المستشفى بعد تقديم الاسعافات له، وأفاد الاطباء ان صحته جيدة، وانه لم يفقد الوعي.

من جانبه، أفاد النقيب مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية محمد الدريهم، بأن مركز شرطة تاروت تبلغ في الساعة ٨:٣٥ مساءً من قِبل إحدى المستوصفات بمحافظة القطيف عن إسعاف مواطن خمسيني نتيجة تعرضه لطلقة نارية.

وتابع: "تشير التحقيقات الأولية عن تعرضه للإصابة من قِبل أشخاص مجهولين، وحالته الصحية مستقرة، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها".

سمو أمير الشرقية مطمئناً على صحة آل كيدار

السيارة التي أطلق عليها النار

العمدة عبدالحليم في المستشفى