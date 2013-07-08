بالصور.. جنازة لأحد ضحايا أحداث الحرس الجمهورى ببنى سويف

خرج الآلاف من جميع التيارات الإسلامية فى جنازة لأداء صلاة الجنازة على أحد ضحايا اشتباكات الحرس الجمهورى محمود جمال حلمى 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى من قرية افوة التابعة لمركز الوسطى ببنى سويف، وذلك مساء اليوم من أمام الساحة الشعبية وردد المشيعون هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.

وقال أحد مرافقيه – رفض ذكر اسمه- :"محمود جمال حلمى 17 سنة بالصف الثانى الثانوى من قرية افوة بمحافظة بنى سويف توفى بطلق نارى، وأضاف كان محمود متواجدا معا حتى أداء صلاة الفجر وافتقدناه وبحثنا عنه فلم نجده وتوجهنا إلى مشرحة زينهم وقمت بالتعرف عليه بين القتلى".