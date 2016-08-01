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اتحاد كرة القدم الفلسطينى يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد إسرائيل

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اتحاد كرة القدم الفلسطينى يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد إسرائيل اتحاد كرة القدم الفلسطينى يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد إسرائيل
قدم اتحاد كرة القدم الفلسطينى، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) ضد إسرائيل، لمنعها فريق شباب خان يونس من الاشتراك فى المباراة النهائية لكأس فلسطين، والتى كان من المقرر أن تقام مؤخرا.

ونقلت (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينى جبريل الرجوب قوله "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت الأعضاء والطاقم الإدارى لفريق شباب خان يونس من مغادرة غزة للمشاركة فى المباراة النهائية للكأس، والتى كان من المقرر أن تقام أمس السبت ما أدى إلى تأجيلها".

من جانبه ، يزعم جهاز (الشين بيت) الإسرائيلى أن منع الفريق الفلسطينى من التوجه إلى الخليل جاء نظرا لأسباب أمنية تتعلق بخلفيات سلبية لأعضائه، وذلك على حد قوله.

وكان الرجوب قد ناشد (الفيفا) عام 2015 تجميد أنشطة اتحاد كرة القدم الإسرائيلى بسبب القيود التى يفرضها على اللاعبين الفلسطينيين.

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مصر 365

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