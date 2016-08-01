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لو بتشرب سجاير.. تعرف على أهم الأعشاب التى تنقى الرئة من "الدخان"

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لو بتشرب سجاير.. تعرف على أهم الأعشاب التى تنقى الرئة من "الدخان" لو بتشرب سجاير.. تعرف على أهم الأعشاب التى تنقى الرئة من "الدخان"
التدخين وملوثات الهواء تؤذى الرئة وتقلل من وظائفها العملية، وهناك العديد من الأدوية التى يدخل فيها كثير من المركبات الكيمائية تساعد المدخنين على تنقية الرئة، ولكن الأفضل منها الأعشاب الطبيعية وحسب موقع "searchhomeremedy" تتركز هذه الأعشاب فى الأنواع التالية:

-جذور العرقسوس


>تحتوى على العديد من الزيوت الطيارة التى تعمل على تهدئة الرئة، بالإضافة إلى عناصر تساهم فى تليين الأغشية المخاطية الموجودة فى الحلق، مما يحقق تنقية فورية للرئة وتساعد على طرد السموم.

-الكافور


>تناول الكافور ليلا يعمل على تهدئة الشعب الهوائية ويجعلها فى حالة استرخاء، مما يتسبب من التخلص من ثانى أكسيد الكربون بصورة سريعة فتكون الرئة محملة بالأكسجين النقى فى الصباح.

-زهور البابونج


>تحتوى على أكثر من 5 أنواع من الزيوت الطيارة التى تهدئ الرئة بشكل دورى، وتحسن من عملية التنفس، ويفضل تناول البابونج فى الصباح الباكر.

-الزعتر الجاف


>قادر على تعزيز دور الجهاز التنفسى وجعله يعمل بشكل أفضل، كما أنه قادر على قتل الفيروسات، فهو ملىء بالمضادات الحيوية ذات التأثير ممتد المفعول، وعند مزج الزعتر بالعسل الأبيض يعزز من مفعولة

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