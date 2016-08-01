حمادة طلبة: هذا ما أحزنني عند الرحيل من الزمالك

أعرب حمادة طلبة مدافع الزمالك، والمنضم حديثا لصفوف المصري عن حزنه، للسيناريو الذي رحل به عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال طلبة عبر قناة CBC: "لعبت للزمالك 4 مواسم، حققت 4 بطولات، وأتمنى أن يفوز الفريق ببطولتي الكأس وافريقيا، لتزيد حصيلتي إلى 6 بطولات".

واستدرك: "ولكن ما احزنني، أنني لم أجد التقدير عند رحيلي عن الزمالك، فلم يتم إبلاغي رسميا بالرحيل، ولم يرد كل من إسماعيل يوسف مدير الكرة، وحمادة أنور إداري الفريق، على اتصالاتي للاستفسار عن موقفي النهائي".

وواصل: "كنت مستعدا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي بالكأس، إلا أن إداري الفريق، لم يبلغني أيضا بموعد التدريبات في رسالة عبر الهاتف".

واستطرد حمادة طلبة: "جددت عقدي موسمين على بياض منذ فترة، إلا أن الكابتن إسماعيل يوسف لم يقم بتوثيق العقود في اتحاد الكرة".

وأوضح: "ما خفف من أحزاني، مساندة جماهير الزمالك لي، سأظل أحبهم للأبد، وكنت أتمنى الاعتزال مع الفريق، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولا أعلم أين سيكون الخير".

وأتم: "أنا عائد إلى بيتي، فأنا من أبناء بورسعيد، ووقعت للمصري موسمين، وأعد جماهير النادي بالفوز ببطولة تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".