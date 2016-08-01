الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب تأجيل قائمته و ' الأزمة الخطيرة جدا '

لماذا تم تأجيل إرسال القائمة الأولية للأهلي إلى اتحاد الكرة؟ وماذا عن العائدين لصفوف الفريق وأهداف الانتقالات و"أزمة القيد"؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لـFilGoal.com.

الأهلي حدد في البداية موعد السبت الماضي لإرسالة قائمته الأولية إلا أنه قرر تأجيل ذلك ولمدة 48 ساعة بقرار من الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يرسل الأهلي قائمته اليوم الاثنين وهي القائمة الأولية للفريق.

ولكن لماذا هذا التأجيل؟ يُجيب عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "يوجد أكثر من سبب وراء تأجيل إرسال القائمة. من بينها دراسة قواعد وقوانين القيد بشكل دقيق للغاية".

وأوضح "قواعد القيد تغيرت الآن. ولذلك كان لابد من دراستها بشكل جيد جدا حتى لا نقع في أي أخطاء وأزمات كانت قد حدثت من قبل".

وواصل "الأهلي درس الأمر ووجد أزمة في العائدين من الإعارات وخصوصا لإلغاء الاستبدال في القائمة ولإلزام قيدهم في قائمة الفريق حتى في حالة إعارتهم من جديد. ولذلك جاء القرار بتبليغ المستغنى عنهم".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا ترك الأهلي الموقف معلقا دون تبيلغ المستغنى عنهم بذلك القرار وقتها سيحدث مثل ما حدث مع محمد ناجي جدو وشريف عبد الفضيل. أخذ قيمة سنة كاملة من العقد. ولذلك أبلغناهم بقرار الاستغناء".

شريف حازم انضم إلى الإسماعيلي. أحمد عبد الظاهر انضم إلى مصر للمقاصة. محمود حمدي إلى المصري. وكل ذلك عقب استغناء الأهلي عنهم. نفس الحال بالنسبة لحسام جلال وإسلام سري وإسلام رشدي.

الأزمة الخطيرة جدا

وواصل عبد الحفيظ حديثه مع FilGoal.com قائلا: "في الوقت الحالي القيد أزمة خطيرة جدا جدا".

وتابع "القواعد أصبحت غريبة للغاية ولا تحدث في أي مكان في العالم. كيف سيتم قيد لاعب مرتين؟ مرة مع ناديه الأصلي وأخرى مع النادي الذي ذهب له معارا؟. هل هذا يحدث في أي مكان في العالم".

وأردف "في العالم أجمع لا يوجد تحديد للقائمة. لا يوجد قائمة محددة من 30 لاعبا فقط أو غير ذلك وفي البداية كان هذا هو نظام القيد في مصر أيضا ولكن نظرا لشكوى الأندية من قدرات الزمالك والأهلي على ضم صفقات عديدة، تم إلغاء الأمر".

وأضاف "الأمور أصبحت خطيرة للغاية. ليست الميزة في ضم صفقات عديدة بل في تسجيلهم في القائمة. ولذلك الأهلي يركز في صفقات محدودة".

صفقات الأهلي

"نحدد أهدافنا بدقة ونقوم بدعم احتياجتنا حتى لا نكن في أزمة".. هكذا أكمل عبد الحفيظ حديثه.

واستكمل "5، 6 صفقات في المراكز التي نحتاج لها والتي يتوفر لها مكانا في القائمة سواء الإفريقية أو المحلية".

ونجح الأهلي في ضم محمد الشناوي من بتروجيت وعلي معلول من الصفاقسي ومروان محسن من الإسماعيلي حتى اللحظة.

وكشف عبد الحفيظ عن عدم الاستقرار حتى الآن بصفة نهائية عن مصير من تدرب مع الفريق الفترة الماضية. العائدون من الإعارات.

وأتم "لا أستطيع أن أقول أنه تم حسم أمورهم بشكل نهائي. من الممكن ألا يقنع أحدهم مارتن يول المدير الفني بعد يومين أو أكثر، وقتها سنقرر مصيره".

وشهدت تدريبات الأهلي في الفترة الماضية وجود كريم نيدفيد وأحمد بيكهام ومحمد رزق ومحمد حمدي زكي.

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