أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رمزي: لولا صلاح والنني لما انضم رمضان صبحي لستوك

Google+ Print
رمزي: لولا صلاح والنني لما انضم رمضان صبحي لستوك رمزي: لولا صلاح والنني لما انضم رمضان صبحي لستوك

يرى هاني رمزي أن تألق محمد صلاح ومحمد النني في مشوارهما الاحترافي بأوروبا، فتح الباب أمام انتقال رمضان صبحي من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

وصرح رمزي خلال استضافته بقناة صدى البلد: "لولا صلاح والنني، لما احترف رمضان صبحي، تألق الثنائي في أوروبا، فتح الباب أمام احتراف مزيد من اللاعبين في ".

وأضاف: "انتقال رمضان صبحي للبريميير ليج خطوة مهمة للكرة المصرية، فهو لاعب مميز، وبدايته أفضل من محمد صلاح عندما كان بصفوف في أولمبياد 2012".

وواصل مدرب المنتخب الأوليمبي السابق: "مستوى رمضان صبحي سيزيد ويتطور، لأن إيقاع اللعب في الدوري الإنجليزي أسرع".

ووجه هاني رمزي عدة نصائح تساعد رمضان صبحي على النجاح، قائلاً: "من المهم ترك انطباع جيد في أول موسم، والالتزام التام داخل وخارج الملعب، تعلم اللغة بشكل سريع، والاجتهاد في فترة الإعداد وعدم استعجال فرصة اللعب، أو إثارة أي مشاكل داخل أو خارج الملعب".

وتابع: "أعلم أن رمضان صبحي في أوائل مشواره كان هناك علامات استفهام حول تصرفاته خارج الملعب، إضافة إلى ضرورة تأهيل نفسه للتعامل مع الجماهير الإنجليزية ومع زملائه، لأن المدير الفني سيراقب كل تصرفاته".

واختتم: "عندما انتقلت إلى فيردر بريمن، أبلغني المدرب الألماني أوتو ريهاجل أنه كان يراقب تصرفاتي مع زملائي والمدربين والجماهير على مدار 18 شهرًا".

رمضان ستوك – النني لـ في الجول: الصبر شرط النجاح في إنجلترا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر