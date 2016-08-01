رمزي: لولا صلاح والنني لما انضم رمضان صبحي لستوك

يرى هاني رمزي أن تألق محمد صلاح ومحمد النني في مشوارهما الاحترافي بأوروبا، فتح الباب أمام انتقال رمضان صبحي من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

وصرح رمزي خلال استضافته بقناة صدى البلد: "لولا صلاح والنني، لما احترف رمضان صبحي، تألق الثنائي في أوروبا، فتح الباب أمام احتراف مزيد من اللاعبين في مصر".

وأضاف: "انتقال رمضان صبحي للبريميير ليج خطوة مهمة للكرة المصرية، فهو لاعب مميز، وبدايته أفضل من محمد صلاح عندما كان بصفوف المنتخب في أولمبياد 2012".

وواصل مدرب المنتخب الأوليمبي السابق: "مستوى رمضان صبحي سيزيد ويتطور، لأن إيقاع اللعب في الدوري الإنجليزي أسرع".

ووجه هاني رمزي عدة نصائح تساعد رمضان صبحي على النجاح، قائلاً: "من المهم ترك انطباع جيد في أول موسم، والالتزام التام داخل وخارج الملعب، تعلم اللغة بشكل سريع، والاجتهاد في فترة الإعداد وعدم استعجال فرصة اللعب، أو إثارة أي مشاكل داخل أو خارج الملعب".

وتابع: "أعلم أن رمضان صبحي في أوائل مشواره كان هناك علامات استفهام حول تصرفاته خارج الملعب، إضافة إلى ضرورة تأهيل نفسه للتعامل مع الجماهير الإنجليزية ومع زملائه، لأن المدير الفني سيراقب كل تصرفاته".

واختتم: "عندما انتقلت إلى فيردر بريمن، أبلغني المدرب الألماني أوتو ريهاجل أنه كان يراقب تصرفاتي مع زملائي والمدربين والجماهير على مدار 18 شهرًا".

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