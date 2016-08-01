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سماع شهود الإثبات فى محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة غدا

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سماع شهود الإثبات فى محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة غدا سماع شهود الإثبات فى محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة غدا
تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، ثانى جلسات القضية رقم 2763 لسنة 2016 الدقى ويحاكم فيها 4 من مسئولى وزارة الزراعة بينهم متهم محبوس واثنين مفرج عنهم بكفالة مالية ومتهم هارب لاتهامهم بقضية رشوة، ومن المقرر بجلسة الغد سماع شهود الإثبات فى القضية.

تعقد برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى، وسكرتارية حسن الصيفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

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