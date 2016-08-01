أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رئيس مقدونيا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

Google+ Print
رئيس مقدونيا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا رئيس مقدونيا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

تسلم الرئيس جورجي إفانوف رئيس جمهورية مقدونيا أول من أمس، أوراق اعتماد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية مقدونيا.

ونقل صقر ناصر الريسي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس المقدوني السفير أطيب تحياته إلى القيادة الرشيدة متمنيا لها موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والتنمية والازدهار. .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية