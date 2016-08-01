رئيس مقدونيا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

تسلم الرئيس جورجي إفانوف رئيس جمهورية مقدونيا أول من أمس، أوراق اعتماد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية مقدونيا.

ونقل صقر ناصر الريسي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس المقدوني السفير أطيب تحياته إلى القيادة الرشيدة متمنيا لها موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والتنمية والازدهار. .