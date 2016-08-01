الزيودي والنعيمي يحضران حفل السفارة المغربية

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الليلة الماضية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية كل على حدة حفل الاستقبال الذي أقامه محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وحفل الاستقبال الذي أقامه محمد البرنوصي القنصل العام للمملكة المغربية بدبي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي ـ السفير شهاب أحمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.