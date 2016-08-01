5 طرق طبيعية للحصول على كبد صحى

يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرقا طبيعية للحصول على كبد صحى، لأنه يعد واحدا من أهم أجهزة الجسم ويساعد على إزالة جميع السموم منه، وتتضمن الآتى:

1.العرقسوس: فإنه يحتوى على عنصر مهم يساعد على منع أى تفاعل كيميائى فى الكبد ويمنعها من التلف.

>2.الكركم: فمن المعروف منذ العصور القديمة أنه أفضل المكونات الطبيعية التى تساعد الإنزيمات بالكبد على إزالة السموم من المواد الغذائية التى تؤثر على الكبد.

>3.بذور الكتان: فهى غنية بالمواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنية الجيدة التى تساعد على وقاية الكبد من الأمراض.

>4. بذور البابايا: فعندما يتم سحقها وخلطها مع عصير الليمون وتؤخذ مرتين فى اليوم تساعد فى إزالة السموم الضارة من الكبد.

>5. مسحوق الكمون: فإنه من التوابل التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وإضافة مسحوق الكمون فى الماء مع الملح والزبادى يساعد فى الحفاظ على كبد صحى.

وحسب التقرير فإن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تؤثر على وظائف الكبد مثل الالتهابات البكتيرية، ونقص التغذية وبعض اضطرابات التمثيل الغذائى، ومن العلامات الأكثر شيوعا التى تدل على وجود مشكلة فى الكبد فقدان الشهية والوزن والشعور بالغثيان والإسهال ولون البول يكون داكنا.

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