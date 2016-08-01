وزير التموين يعترف بوجود فساد بالدولة.. ويؤكد: نحتاج وقتا لإقتلاع جذوره

أوضح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، أن لجنة تقصى الحقائق معه فى التخلص من أسباب ومصادر الفساد، وأن الحكومة على تواصل مع أعضاء اللجنة ويبلغوهم بأمور كثيرة تخص فساد منظومة القمح، مضيفا: "نعم أعترف بأن هناك فسادا بالدولة ونحتاج وقتا لإقتلاع جذوره".

وأضاف وزير التموين خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساء، أن وزارات الصناعة والزراعة والتموين هم الأطراف ذات الصلة بقضية فساد منظومة القمح، وتم الاجتماع اليوم لمناقشة تقرير فساد القمح، مضيفا أن المنظومة القائمة تحتاج إلى تغيير وتعديل، وأنه قال ذلك منذ سنتين فى مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء لأنها تحث على الفساد.

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