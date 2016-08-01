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هاشتاج غاضب ضد باسم يوسف بعد نشره خريطة إسرائيل: فلسطين ستبقى رغم الحاقدين

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هاشتاج غاضب ضد باسم يوسف بعد نشره خريطة إسرائيل: فلسطين ستبقى رغم الحاقدين هاشتاج غاضب ضد باسم يوسف بعد نشره خريطة إسرائيل: فلسطين ستبقى رغم الحاقدين
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حملة غضب على الإعلامى الساخر باسم يوسف، بعد نشره خريطة لإسرائيل بدلا من فلسطين فى إحدى الحلقات التى يقدمها على قناة "FUSION" الأمريكية، ودشنوا هاشتاج "فلسطين ليست إسرائيل" ليكون أبلغ رد عليه.

ورفض المدونون، عبر الهاشتاج، محاولات محو فلسطين من على خريطة العالم، وكتبت إحدى المغردات: "حتى لو غيروا اسمها فهى فى قلوبنا وعقولنا وكتبنا وحكاياتنا.. تبقى فلسطين رغما عن أنف الحاقدين".


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وفى ردها أوضحت آية:"نسمى أطفالنا بأسماء مدنها وقراها، فمن يستطيع حذفها"، كما أشارت ماجى: "مهما كان السياق كان يجب أن تظهر فلسطين بنفس المشهد حتى لا يُساء الفهم".


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