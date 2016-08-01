اليوم.. بدء صرف المعاشات بعلاوة الـ 10% من منافذ التأمينات الإجتماعية

قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، إنه سيبدأ اليوم الاثنين صرف معاشات شهر أغسطس بزيادة الـ10% وزيادة يوليو بأثر رجعى، من منافذ صرف التأمينات الإجتماعية وماكينات الـ"ATM".

وأوضح سامى لـ"اليوم السابع"، أن منافذ هيئة البريد المصرى، ستبدأ صرف المعاشات بالزيادة المقررة فى 5 أغسطس فى حين تبدأ البنوك فى الصرف 10 من الشهر نفسه، لافتا الى أن المعاشات المدنية بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيه والتى تم إقرارها ستكلف خزانة الدولة 13.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

من جانبها، قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم صرف المعاشات فى وقتها حيث تبدأ عملية الصرف الاثنين ومتوفر زيادة شهرى أغسطس ويوليو، وأشارت إلى أن الزيادة التى تم إقرارها توضح الإنحياز للمعاشات القليلة، موضحة أن المعاشات القليلية زادت بنسبة 25% والمعاشات المرتفعة زادت بنسبة 10% وأعلى شريحة فى المعاشات زادت بأقل من 10 % .

وتشمل الزيادة عددا من الشرائح، حيث من كان معاشه أقل من 500 جنيه سيحصل صاحبه على 125 جنيه زيادة فى المعاش، والتى تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه، ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.

وفى حالة ما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات، وأما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها.

وأوضح أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتى تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها. وتابع،:"إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها، ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%".

أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%، أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها، وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.

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