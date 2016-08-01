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لاعب اتحاد جدة الجديد: سأشكل ثنائي قوي مع كهربا الذي ارتبط معه بعلاقة ممتازة

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لاعب اتحاد جدة الجديد: سأشكل ثنائي قوي مع كهربا الذي ارتبط معه بعلاقة ممتازة لاعب اتحاد جدة الجديد: سأشكل ثنائي قوي مع كهربا الذي ارتبط معه بعلاقة ممتازة

يأمل التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة السعودي في تكوين ثنائي قوي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك المعار للإتي.

العكايشي الدولي التونسي الذي لعب للترجي والنجم الساحلي انضم للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال العكايشي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه يوم الأحد: "ارتبط بعلاقة ممتازة مع كهربا منذ أن كان يلعب في الزمالك".

وأضاف "سأشكل ثنائي قوي مع كهربا في الموسم المقبل سيفيد الاتحاد بكل تأكيد".

كهربا انتقل لاتحاد جدة مقابل 1.2 مليون دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك.

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