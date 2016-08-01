حكاية في الجول – حمادة طلبة القادم من المريخ.. جاء ورحل عن الزمالك في سلام

"لقد جئنا في سلام" هذه أول جملة قالها الكائن الفضائي في الفيلم الأمريكي الشهير هجوم المريخ.. رحل المريخيون لكنهم تركوا أحدهم يمارس كرة القدم.

حمادة طلبة صاحب الـ34 عاما خطف الأنظار من الجميع أثناء مشاركته مع الزمالك.. عوّض فقر الجبهة اليسرى في غير مركزه. ولم ينقطع يوما عن تدريب فريقه بدون عذر أو افتعل أزمة وصلت للإعلام.

ورحل حمادة طلبة إلى المصري حيث مدينة بورسعيد التي بدأ فيها كرة القدم ضمن صفقة بيع محمد مجدي المدافع الشاب صاحب الـ23 عاما. (التفاصيل)

ما هي حكاية حمادة طلبة؟ ما علاقته بالمريخ؟ وكيف انتقل إلى الأضواء قبل الزمالك؟ هذا ما يعرضهFilGoal.com.

FilGoal.com يعرض حكاية حمادة طلبة من خلال مدربيه ومكتشفيه..

بدأ حمادة طلبة لعب كرة القدم في عامه الـ14 في فريق المريخ البورسعيدي، انتقل إلى أسمنت السويس للمشاركة في الدوري الممتاز في 2006 ولمدة ثلاثة مواسم.

وتدرب حمادة طلبة مع ميمي عبد الرازق في المريخ البورسعيدي وتم تصعيده للفريق الأول لأول مرة في موسم 1999-2000.

بدأ طلبة اللعب كمهاجم ثم صانع ألعاب ثم تراجع للخطوط الخلفية في الوسط المهاجم ثم الوسط المدافع ونهاية بالمراكز المختلفة في خط الدفاع.

شبيه بريجل

يقول ميمي عبد الرازق لـFilGoal.com: "تدرب معي حمادة طلبة وقمت بتصعيده لأول مرة في موسم 1999-2000 وأشركته في مركز الظهير الأيمن".

وأضاف "كان لديه روحا غريبة ومجهودا وفيرا لم ألاحظه على أحد سواه.. مما جعلني أشبهه بالألماني بريجل. حتى أنه يشببه في الشكل".

وتابع عبد الرازق "ظهر طلبة بمستوى طيب مع المريخ ثم رحل إلى أسمنت السويس بعقد يمتد ثلاث سنوات.. ثم انتقل لمصر للمقاصة".

كل هذا كان حمادة طلبة لاعبا عاديا لا يشارك باستمرار ولا يعتمد عليه مدربه أساسيا حتى جاء طارق يحيى.

وله هدفا مع أسمنت السويس ضد بلدية المحلة موسم 2007-2008 في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 في موسم هبط فيه فريقه باحتلاله المركز الأخير في الجدول.

طلبة السريع

طارق يحيى نجم الزمالك والمدير الفني لطلائع الجيش الحالي كان مدربا لأسمنت السويس وأحد أسباب وجود طلبة في الدوري المصري بشكل عام ومع الزمالك بشكل خاص.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "لم تشاهدوا حمادة طلبة منذ أن كان في أسمنت السويس قبل تسع سنوات وأصغر سنا من الآن.. سرعته كانت رائعة وقوته البدنية مميزة وهو ما جعله يقف على قدميه حتى سن الـ34 عاما".

وأضاف "طلبة بدنيا ممتاز وروح رائعة ومؤدب جدا.. عندما كنت مدربا لأسمنت السويس لم يكن يشارك وبدأت في الاعتماد عليه في كل المراكز باستثناء حارس المرمى".

"لعب معي حمادة طلبة خلف رأس الحربة واستغللت سرعته وسجل أهدافا كثيرة خلال الأشهر الستة التي تعاملت فيها معه".

الأضواء

عندما تولى ميمي عبد الرازق تدريب سموحة مع محسن صالح ضم حمادة طلبة ليستمر في الدوري الممتاز موسم 2010-2011.

وأشار ميمي "انضم إلينا حمادة طلبة في سموحة وقدم موسما رائعا ولعب في وسط الملعب وخط الدفاع ثم استغل وكيله الشرط الجزائي ليعيد اللاعب إلى مصر للمقاصة".

كان لطارق يحيى المدير الفني للمقاصة الدور الأكبر في إقناع طلبة بالعودة للمقاصة وذلك في صيف 2011.

وعلى ذلك يقول طارق يحيى: "كنت أعرفه جيدا.. ودائما اللاعب الجوكر الذي يلعب في أكثر من مركز مريح.. اعتمدت عليه كلاعب وسط ارتكاز في المباريات الكبرى مثل الأهلي والزمالك".

وتابع "ما لا يعلمه الناس أنني عرضته على حسن شحاتة عندما كان مدربا للزمالك في هذا الوقت، كانت لديه أزمة في المدافعين والقيد الإفريقي مفتوح فطلبت من محمد عبد السلام رئيس النادي إعارة اللاعب".

"سألني المعلم عن اللاعب جيدا.. قلت له إنه يجيد في المراكز كلها بنفس الجودة، هذه ميزة يفتقدها أي لاعب، ولم يشتك قط من تغيير مراكزه".

وأتم "رحل طلبة من المقاصة معارا ثم تم بيعه".

وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة قال لـFilGoal.com: "قمنا بدفع الشرط الجزائي في عقده مع سموحة بمليون و300 ألف جنيه ثم تم بيعه إلى الزمالك بثلاثة ملايين".

وأشار "لعب كل المراكز ماعدا حراسة المرمى ولم يفتعل أي مشكلة".

الزمالك

لعب حمادة طلبة حتى الآن 99 مباراة مع الزمالك سجل فيها هدفين، منهم 34 مباراة في البطولات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية.

وكان طلبة جليسا لمقاعد البدلاء ويشارك كمساك في الفترة الأولى مع حسن شحاتة.

ومع رحيل محمد عبد الشافي.. اعتمد الزمالك على طلبة في مركز الظهير الأيسر الأساسي.

ويقول إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك لـFilGoal.com: "بعد نهاية الموسم 2014-2015 كان هناك اتجاه في الزمالك للاستغناء عن طلبة، لكن إصرار جوزفالدو فيريرا على بقاء اللاعب حال دون ذلك".

ورغم تعاقد الزمالك مع الثنائي شريف علاء ومحمد عادل جمعة، يظل طلبة قابضا على موقعه الذي يشارك فيه سواء كان ظهيرا أو لاعب وسط.

رئيس الزمالك مرتضى منصور صرح بعد ذلك: "طلبة ظهير مجتهد ومحترم وأتمنى له التوفيق.. تعاقدنا مع ثنائي في الظهير الأيسر شريف علاء ومحمد عادل جمعة لكنهما مازالا خارج الخدمة".

ويختتم طارق يحيى تصريحاته لـFilGoal.com: "حمادة طلبة لو رحل من الزمالك الفترة الماضية لانضم إلينا.. كنت أنهيت اتفاقي معه، لكن في الأخير استمر بالقميص الأبيض".

المنتخب

بعد إجبار الجميع على احترام اجتهاده، جاء هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر ليصرح عن اللاعب.

وقال: "إشراكي لحمادة طلبة في المباراة ليس تحديا للإعلام أو للجمهور، ولكن لاقتناعي بقدراته وأنه الأنسب لتلك المباراة".

وأضاف "طلبة يبلغ من العمر 34 عاما، لكنه يملك قوة بدنية هائلة، والكرة التي أنقذها من على خط المرمى هي التي أعادتنا للقاء وكانت نقطة الانطلاق بالنسبة لنا لأن التأخر بهدفين في هذا الوقت كان مستحيل التعويض".

كوبر أتبع "كرة طلبة تلك كشفت لنا عيوبا في دفاعنا سيجب علينا إصلاحها، لأن التأخر بهدف مع اقتراب المباراة من النهاية لا يعني فقدان التركيز والخسارة بنتيجة أكبر، لأننا قد نعوض الخسارة في أي لحظة".

طلبة عاد للدوري المصري الممتاز مع سموحة في الخامس من أغسطس 2010 تحت قيادة محسن صالح وعمره 28 عاما و11 شهرا و11 يوما ضد الإنتاج الحربي.

طلبة لعب أول مباراة مع منتخب مصر في 24 مارس 2016 وعمره 34 عاما وسبعة أشهر.

ولعب طلبة مع الزمالك قبل رحيله من الزمالك 99 مباراة سجل هدفين.. بواقع 50 مباراة في الدوري و14 في كأس مصر ومباراة في كأس السوبر و34 مباراة إفريقية.

أول مباراة له مع الزمالك كانت الهزيمة من الأهلي 1-0 في دوري أبطال إفريقيا 2012 في 22 يوليو 2012، وآخر لقاء خاضه هو صن داونز الذي انتهى بالنتيجة ذاتها في البطولة نفسها يوم 27 يوليو 2016.

لقد جاء ورحل في سلام.